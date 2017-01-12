Минобороны Украины исправило в Википедии место рождения Ильи Муромца

Чиновники Министерства обороны Украины внесли ряд правок в статьи на портале Википедия, сообщает украинская газета «Вести». В частности, ведомство изменило место рождения русского богатыря Ильи Муромца.

Согласно общепринятой версии, Илья Муромец родился в деревне Карачарово, неподалеку от Мурома (Владимирская область). Однако в министерстве уверены, что родиной богатыря является город Моровск (Моровийск) под Черниговом, который в древности назывался Муромском. При этом, как отмечается на сайте украиноязычного раздела Википедии, место рождения богатыря точно неизвестно.

Внесение правок, как предполагает издание, связано с первым украинским фэнтези-фильмом о супергероях «Сторожевая застава», который создавался под эгидой Госкино. В картине, премьера которой запланирована на осень текущего года, отстаивается версия о том, что русские богатыри на самом деле родом с Украины.

28 декабря бывший президент Украины Виктор Ющенко заявил, что писатель Федор Достоевский, художник Илья Репин и композитор Петр Чайковский были представителями «уникальной украинской цивилизации».

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В августе Украинский институт национальной памяти сообщил, что старшеклассники Украины с 1 сентября будут изучать историю страны по новой программе. Как отмечалось, большое внимание также уделено изучению биографий деятелей, которые «способствовали развитию Украины» — Степана Бандеры, Романа Шухевича, Симона Петлюры, Евгения Коновальца, Петра Порошенко. При этом из школьной программы исключили произведения «Собачье сердце» Михаила Булгакова и «Мальчик у Христа на елке» Федора Достоевского.

История гласит, что Илья Муромец родился примерно между 1150 и 1165 годами. Он погиб в возрасте 40-55 лет, предположительно, при взятии Киева князем Рюриком Ростиславичем в 1204 году. Причиной смерти послужил, видимо, удар острого орудия (копья или меча) в грудь. Мощи Ильи Муромца покоятся в Ближних Пещерах Киево-Печерской лавры, отмечает ТАСС.