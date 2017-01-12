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Украине после правки статьи об Илье Муромце предложили стать родиной слонов

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Франц Клинцевич
Франц Клинцевич

Внесение изменений в статью об Илье Муромце на портале Википедия чиновниками Минобороны Украины свидетельствует о непреодолимом желании киевских властей утвердить свое историческое первородство. Такую оценку высказал первый зампред комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич, говорится в заявлении сенатора, поступившем в «Ленту.ру» в четверг, 12 января.

«Переписывание истории на украинский манер продолжается», — подчеркнул Клинцевич.

По его словам, Великого князя Киевского Владимира украинская власть пыталась называть «создателем средневекового европейского государства "Русь-Украина"». «Теперь добрались и до былинных богатырей, решив "приватизировать" Илью Муромца», — сказал российский сенатор.

Клинцевич добавил, что такое стремление стать народом-прародителем у официального Киева «граничит с маниакальностью» и «это уже не смешно». «Осталось только, перефразируя старый анекдот, сказать, что Украина — родина слонов», — предложил парламентарий.

Ранее в четверг СМИ сообщили, что чиновники украинского внешнеполитического ведомства внесли правку в статью Википедии о русском богатыре Илье Муромце, изменив место его рождения. Согласно общепринятой версии, Муромец родился в деревне Карачарово, неподалеку от Мурома (Владимирская область). Но в министерстве полагают, что родиной героя русских былин является город Моровск (Моровийск) под Черниговом, который в древности назывался Муромском. Как отмечается на сайте украиноязычного раздела Википедии, место рождения богатыря точно неизвестно.

28 декабря бывший президент Украины Виктор Ющенко заявил, что писатель Федор Достоевский, художник Илья Репин и композитор Петр Чайковский являлись представителями «уникальной украинской цивилизации».

Илья Муромец, согласно исторической версии, родился примерно между 1150 и 1165 годами, погиб в возрасте 40-55 лет, предположительно, при взятии Киева князем Рюриком. Мощи Ильи Муромца покоятся в Ближних Пещерах Киево-Печерской лавры.

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