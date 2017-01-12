В Муроме ответили на попытку сделать Илью Муромца украинцем

Генеральный директор театра-музея Ильи Муромца Юлия Елепова в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» назвала чушью правки, внесенные украинскими чиновниками в статью в «Википедии» об этом богатыре.

Материалы по теме Христос, Будда и праукры К чему приводят генетические исследования украинских политиков

Елепова отметила, что в муромском музее пользуются источниками древнерусской литературы. «Все, что мы показываем и рассказываем в нашем театре-музее, достаточно приближено к нашей истории», — добавила она.

Правки, внесенные сотрудниками Минобороны Украины в статью об Илье Муромце, касаются места рождения былинного героя. Согласно общепринятой версии, он появился на свет в деревне Карачарово под Муромом. Однако киевские чиновники уверены, что родиной богатыря является город Моровск (Моровийск) под Черниговом, который в древности назывался Муромском.

История гласит, что Муромец жил во второй половине XII века. Он погиб в возрасте 40-55 лет, предположительно, при взятии Киева князем Рюриком Ростиславичем в 1204 году. Причиной смерти послужил, видимо, удар острого орудия (копья или меча) в грудь.