Экономика
 
Только важное и интересное — в нашем Facebook
Последние новости
Медведева ответила на просьбу общаться по-русски
Лидер «Океана Ельзи» собрался бороться за власть на Украине
Растолстевший и обросший Тор из «Мстителей» превратился в мем
Тучную женщину возмутили худые в рекламе нижнего белья для тучных
Стало известно число пострадавших при крушении самолета в Азии
Названа новая цель российского вмешательства в выборы за рубежом
Мальчик без ноги станцевал в больнице и прославился
Volkswagen объявил войну Tesla
Иностранные богачи взяли пример с россиян
Новости партнеров

США захотели остановить строительство «Северного потока-2»

Перейти в «Мою Ленту»

Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что США не должны допустить завершения строительства газопровода «Северный поток-2». Об этом он заявил, выступая с лекцией в Лондоне, передает Reuters.

«Россия хочет построить "Северный поток-2" для того, чтобы использовать энергию как рычаг давления на Европу. Мы не должны позволить ей продолжить [реализацию проекта]», — подчеркнул он.

3 мая США пригрозили санкциями немецким компаниям за участие в «Северном потоке-2», напомнив, что газопровод увеличит зависимость политики Евросоюза от России.

«Северный поток-2» — проект газопровода из России в Германию, который прокладывают по дну Балтийского моря. Он будет проходить через территориальные воды или исключительные экономические зоны Финляндии, Швеции и Дании.

Украина и страны Прибалтики выступают против строительства из-за опасений снижения объемов транзита газа. Соединенные Штаты неоднократно грозили санкциями проекту и его европейским участникам, параллельно лоббируя поставки в Европу собственного сжиженного природного газа, который дороже российского трубопроводного.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
«Северный поток-2» окрестили геополитическим оружием
США решили давить на Германию из-за «Северного потока-2»
США вновь перешли к угрозам из-за «Северного потока-2»
США назвали российский газ дешевым и ненадежным
«Северный поток-2» позволит европейцам сэкономить миллиарды евро
Другие материалы рубрики
Экономика00:07 6 мая

Задел на будущее

России не хватало миллиардов на развитие экономики. Теперь страна знает, где их взять
15:59 4 мая

Поддержавший запрет на хамон глава «Мираторга» отказался говорить о бойкоте

12:40Сегодня

Трамп обвалил американские биржи

12:24 3 мая

США вновь перешли к угрозам из-за «Северного потока-2»

Экономика14:36 7 мая

«Три енота»

Кукольный театр как идея для малого бизнеса
12:58Сегодня

Крошечный жук нанес Швеции многомиллионные убытки

10:43Сегодня

Россиянам решили упростить покупки в магазинах при помощи телефона

12:51 1 мая

На Украине подешевел газ

Экономика12:3730 апреля

Третий крупнейший

«Трест Коксохиммонтаж» стал одним из генподрядчиков завода СПГ в Ленинградской области
10:56Сегодня

Украине предсказали потерю денег от МВФ

02:19Сегодня

«Аэрофлот» начал выплату компенсаций пассажирам SSJ-100

09:39Сегодня

В России подорожал шашлык

Россия
Бургомистр Локотского самоуправления Бронислав Каминский в окружении офицеров немецкой полиции«Сказали, что пишу об антигероях. Решили тихонько избавиться»
Историк рассказала о советских предателях и их помощи фашистам. Теперь ее пытаются уволить
«Война — это не праздник, а страх и смерть»
Как школьников в России учат держать автомат, любить Родину и презирать врагов
Жители блокадного Ленинграда выходят из бомбоубежища после отбоя тревоги.«Всюду одно: злодей Сталин протягивает свою страшную руку»
Сталина назвали пособником Гитлера в блокаде Ленинграда. Реакция историка-сталиниста
Опубликована аудиозапись переговоров экипажа сгоревшего в Шереметьево самолета
Единственная женщина-губернатор в России заработала меньше своих подчиненных
Российских чиновников обяжут есть в школьных столовых за 69 рублей
В России снизилась младенческая смертность
Все материалы
Мир
Битва за Север
Россия, США и Китай борются за Арктику. Она решит судьбу всего мира
ФБР усилило давление на россиян в США
Названа новая цель российского вмешательства в выборы за рубежом
Говорящие с ветром
Как индейцы выиграли для США десятки битв Второй мировой
«Они обещали нам рай»
Женщины «Исламского государства» о смерти, страхе и отчаянии
В США обеспокоились «российским сговором» по Венесуэле
Россия вышлет двух шведских дипломатов
Все материалы
Бывший СССР
На два фронта
В Киргизии может появиться еще одна российская база. Зачем это нужно Москве и Бишкеку?
Зеленский «помирил» советских ветеранов и националистов из УПА
Латышские крестоносцы
Этих нацистов не любили даже в Третьем рейхе. Но в СССР они прославились благодаря сериалу
Украина накажет российских чиновников за выдачу паспортов в Донбассе
Порошенко согласился прийти на допрос
Команда мечты
Зеленский выиграл президентские выборы на Украине. Как он будет менять страну?
Премьер Армении заявил о готовности сесть в тюрьму
Все материалы
Экономика
Задел на будущее
России не хватало миллиардов на развитие экономики. Теперь страна знает, где их взять
«Три енота»
Кукольный театр как идея для малого бизнеса
Родовое проклятие
 
Трамп обвалил американские биржи
Крошечный жук нанес Швеции многомиллионные убытки
Россиянам решили упростить покупки в магазинах при помощи телефона
Украине предсказали потерю денег от МВФ
Все материалы
Силовые структуры
Огненный след
Появились новые версии катастрофы SSJ-100 в Шереметьево. Виновных будет много
«Горящий клубок железа летит по полосе»
Из-за чего погибли пассажиры SSJ-100 в Шереметьево
Кадр из фильма «В городе Сочи темные ночи»Золотые дельцы
Гениальные аферисты СССР: спецпроект «Ленты.ру»
Адвокат Пака отреагировала на приговор Кокорину и Мамаеву
Российский врач изнасиловал пациентку после операции и избежал тюрьмы
Российский судья покончил с собой в гараже
Кокорин и Мамаев получили право на досрочное освобождение
Все материалы
Наука и техника
Куб смерти
Гитлер был в шаге от создания ядерного оружия. Ему помешала случайность
Россия выбыла из пятерки лидеров по расходам на оборону
Наибольшие военные траты пришлись на США и Китай
Старая гвардия
Нечеловеческая жестокость и страдания на снимках легендарного военного фотографа
Россия «заработает» на «Ангаре-А5»
Су-25СМ3 поразит цели «без летчика»
Российский «Набросок» оказался «Веной» со снегоболотоходом
Генерал развеял миф о «фронтовых» водке и сале
Все материалы
Спорт
«Ливерпуль» вышел в финал Лиги чемпионов
Англичане разгромили «Барселону», забив четыре безответных мяча
Российский боец UFC ответил на слова Макгрегора о грязных крысах
Тренер «Зенита» отреагировал на приговор Кокорину
Выдававшую себя за украинку российскую бегунью дисквалифицировали на 12 лет
Павел Мамаев, Александр Протасовицкий, Александр Кокорин (справа налево)«Я в СИЗО 40 книжек прочитал. В жизни столько не читал»
Кокорин расплакался в зале суда. О чем он и Мамаев сказали в последнем слове?
Американская олимпийская чемпионка уверовала в победу над Нурмагомедовым
Российский боец UFC раскрыл гонорар за бой в России
Все материалы
Культура
Крылатова качели
Умер Евгений Крылатов — композитор «Гостьи из будущего» и «Приключений Электроника»
Кочуй пока горячо
Степь наносит ответный удар: бесстыжий бурятский поп-арт везут в Венецию
«Мне хотелось сделать советское кино»
Как миллиардер снял по-пацански дерзкую драму о Дне Победы
Растолстевший и обросший Тор из «Мстителей» превратился в мем
Создатели «Игры престолов» объяснили равнодушие Джона Сноу к своему лютоволку
Из ремейка «Леди и Бродяги» уберут расистскую песню сиамских кошек
Россияне назвали свои любимые военные фильмы
Все материалы
Интернет и СМИ
«Как тебе такое, маленькая дрянь?»
Взрослые слушают русский рэп и ссорятся со школьниками. Все ради славы на YouTube
«Нам это осточертело»
Золотая эпоха YouTube закончилась. Что сгубило главный видеосервис мира?
«Мне не стыдно за свою сексуальность. Это часть меня»
Блогер боролся за право снимать порно. Его выгнали из страны, но это его не остановило
Необычный способ поедания наггетсов сочли кощунством
Модель рассказала о невидимых на фото с подиума мучениях
Определены аномально голосовавшие за дочь Алсу регионы
Старшеклассница стала порноактрисой и подверглась травле
Все материалы
Ценности
Искусство шока
Леди Гага в белье, оголенная Ким Кардашьян и мужчины в юбках: что творилось на Met Gala
126-й император Японии Нарухито и принцесса МасакоИгра престолом
Роскошь и скромность: как живут японские императоры
«После 21 года им срывает башню»
Как секс-революция подарила одним американкам свободу, а другим — религиозный плен
Еще один бренд пригласил на работу модель без переднего зуба
Ким Кардашьян призналась в неспособности сесть на балу из-за корсета
Свекровь обругали за попытку перещеголять невестку на ее свадьбе
Послеродовая внешность Меган Маркл удивила фанатов
Все материалы
Путешествия
У SSJ-100 проблемы с полетами по всей России
После катастрофы в Шереметьево рейсы задерживают и отменяют
Аварийный выход
В сгоревшем SSJ-100 погиб 41 человек. Что случилось и как этого можно было избежать
Золотой вагон
Что заставляет богачей сменить самолет на поезд
Стало известно число пострадавших при крушении самолета в Азии
За клиентами Airbnb неделями подглядывали со скрытых камер
Пассажирский самолет разбился в Азии
Сотрудники аэропорта открыли урну с прахом матери пассажира и возмутили его
Все материалы
Из жизни
Меган Маркл и принц Гарри Дитя королевское
У принца Гарри и Меган Маркл родился сын
Грязные сокровища
Миллионер погиб из-за денег, но успел спрятать богатства. За ними охотятся до сих пор
Ен Сук Юн«Такое даже в кино не увидишь»
Вдова миллионера 8 лет пытается найти убийцу мужа. Ее годами обманывает детектив
Ребенок родился с мозгом на лице
Меган Маркл и принц Гарри объявили имя сына
Мужчина укусил змею и умер
Женщина попала под проливной дождь и разбогатела
Все материалы
Тест Kia Soul нового поколения
Яркая внешность, приятный интерьер и проблемы с подвеской
Десять ответов на нестыдные вопросы про Нюрбургринг
Что особенного в немецкой гоночной трассе, отчего все хотят поставить ее рекорд?
Неожиданные хот-роды Volvo
Кто и зачем строит хот-роды на агрегатах «Вольво»
Превратить в универсал
Дизайнер Райн Приск переделывает спорткары в шутинг-брейки
Фанаты Lada сделают идеальный Largus
«Гелик» 4×4² без крыши и стоек научили ездить в дождь
Классический BMW превратили в трек-кар с двигателем V10
Все материалы
Дом
«Лупить их надо розгами»
Откровения риелторов о квартиросъемщиках и продавцах жилья
В России принят закон об ипотечных каникулах
В сложных ситуациях кредит на жилье теперь можно не выплачивать до полугода
Все цвета радуги
Архитектор снимает изнанку Стамбула. На его фото город невозможно узнать
Средняя цена новых домов около Москвы перевалила за миллион евро
В Италии выставили на продажу сотни домов за один евро
Названа главная опасность жизни в коммуналке
Половину московской «однушки» оценили в 32 миллиона рублей
Все материалы