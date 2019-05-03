США вновь перешли к угрозам из-за «Северного потока-2»

США в очередной раз пригрозили немецким компаниям санкциями за участие в проекте «Северный поток-2». Как заявил американской посол в ФРГ Ричард Гренелл в интервью еженедельнику Focus, газопровод может увеличить зависимость европейских стран от России.
«С американской точки зрения, этот газопровод не только транспортирует газ, но и имеет высокий санкционный риск», — сказал он. В строительстве «Северного потока-2» задействованы пять европейских компаний: немецкие Wintershall Dea и Uniper, австрийская OMV, французская Engie и британская Shell. Все они указаны как финансовые инвесторы.
В январе Гренелл рассылал немецким компаниям письма, в которых предупреждал об угрозе американских санкций в их адрес из-за поддержки строительства газопровода. Замечания посла США в Германии восприняли как вмешательство во внутренние дела страны.
«Северный поток-2» — проект газопровода, который должен пройти по дну Балтийского моря из России в Германию. Запуск проекта запланирован на конец 2019 года, однако в «Газпроме» допустили его перенос из-за позиции Дании. Королевство является единственной страной, которая еще не выдала разрешение на строительство газопровода. В Дании считают, что «Северный поток-2» угрожает ее государственности и увеличивает зависимость Европы от России.
Из-за опасений снижения объемов транзита газа против строительства выступают Украина и страны Прибалтики. Соединенные Штаты неоднократно грозили санкциями проекту и его европейским участникам, параллельно лоббируя поставки в Европу собственного сжиженного природного газа, который дороже российского трубопроводного.