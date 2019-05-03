США вновь перешли к угрозам из-за «Северного потока-2»

США в очередной раз пригрозили немецким компаниям санкциями за участие в проекте «Северный поток-2». Как заявил американской посол в ФРГ Ричард Гренелл в интервью еженедельнику Focus, газопровод может увеличить зависимость европейских стран от России.

Материалы по теме Пошли на поправку Россия долго сидела на нефтяной игле. Но есть шанс это исправить

«С американской точки зрения, этот газопровод не только транспортирует газ, но и имеет высокий санкционный риск», — сказал он. В строительстве «Северного потока-2» задействованы пять европейских компаний: немецкие Wintershall Dea и Uniper, австрийская OMV, французская Engie и британская Shell. Все они указаны как финансовые инвесторы.

В январе Гренелл рассылал немецким компаниям письма, в которых предупреждал об угрозе американских санкций в их адрес из-за поддержки строительства газопровода. Замечания посла США в Германии восприняли как вмешательство во внутренние дела страны.

«Северный поток-2» — проект газопровода, который должен пройти по дну Балтийского моря из России в Германию. Запуск проекта запланирован на конец 2019 года, однако в «Газпроме» допустили его перенос из-за позиции Дании. Королевство является единственной страной, которая еще не выдала разрешение на строительство газопровода. В Дании считают, что «Северный поток-2» угрожает ее государственности и увеличивает зависимость Европы от России.

Из-за опасений снижения объемов транзита газа против строительства выступают Украина и страны Прибалтики. Соединенные Штаты неоднократно грозили санкциями проекту и его европейским участникам, параллельно лоббируя поставки в Европу собственного сжиженного природного газа, который дороже российского трубопроводного.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!