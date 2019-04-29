«Северный поток-2» позволит европейцам сэкономить миллиарды евро

Европейские потребители могут сэкономить после начала эксплуатации «Северный поток-2» 8 миллиардов евро в год за счет снижения цены газа на 13 процентов, сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу компании Nord Stream 2 AG.

«Если газопровод будет построен к концу 2019 года и введен в эксплуатацию в 2020 году, европейские семьи получат доступ к источнику газа с более низкой себестоимостью», — сообщили в пресс-службе Nord Stream 2 AG.

При этом отмечается, что пока реальные сроки запуска, как и будущая рентабельность проекта, до сих пор остаются под вопросом из-за позиции Дании и поправок, которые недавно были внесены в газовую директиву Евросоюза.

Дания к апрелю была единственным государством, которое не согласовало прокладку газопровода. Согласно последнему запросу, его хотят провести в исключительной экономической зоне королевства. При таком варианте правительство страны не сможет запретить его прокладку. Однако оно из политических соображений может назначать многочисленные проверки, например, экологической безопасности.

Подобную позицию объясняли желанием добиться договора между Россией и Украиной на транзит газа через украинскую территорию с начала 2020 года, когда старое соглашение уже не будет действовать. Отмечалось, что это может привести к удорожанию проекта.

«Северный поток-2» — проект газопровода из России в Германию, который прокладывают по дну Балтийского моря. Он будет проходить через территориальные воды или исключительные экономические зоны Финляндии, Швеции и Дании. Последняя затянула разрешение на прокладку газопровода, заявив об опасениях, что проект угрожает ее государственности и увеличит энергетическую зависимость Европы от России. Проект по плану планируют сдать в 2019 году.

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