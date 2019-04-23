В Европе захотели остановить «Северный поток-2»

Возможный будущий глава Еврокомиссии (ЕК) Манфред Вебер пообещал в случае своего назначения приложить максимум усилий для блокировки проекта «Северный поток-2». Об этом он заявил в интервью Polska Times.

По его словам, Европе необходимо быть более независимой от российских энергоресурсов. «Я против этого проекта. Он не в интересах Евросоюза, потому что это усилит зависимость ЕС от российского сырья, а нам нужно быть более независимыми от российского газа. Как глава ЕК я собираюсь использовать все положения, чтобы заблокировать Nord Stream 2», — сказал он.

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Проект «Северный поток-2» предполагает строительство газопровода из России в Германию по дну Балтийского моря. Он пройдет через территориальные воды или в исключительной экономической зоне стран, расположенных вдоль побережья моря: помимо России и Германии, это Финляндия, Швеция и Дания. Проект планируют завершить в конце 2019 года.

Против проекта выступает Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа. Запуск «Северного потока-2», а также газопровода «Турецкий поток», строительство которого также планируется завершить в 2019 году, может сделать украинскую газотранспортную систему невостребованной. Также против строительства «Северного потока-2» выступают Польша, Латвия, Литва и США, которые продвигают в Европе свой сжиженный природный газ.

Германские и российские власти, со своей стороны, неоднократно заявляли, что считают проект газопровода исключительно коммерческим. Однако при этом канцлер ФРГ Ангела Меркель увязывала его реализацию с сохранением транзита газа через Украину.

Манфред Вебер — европейский политик, лидер Европейской народной партии в Европарламенте. Выборы пройдут с 23 по 26 мая. Основные европейские партии выдвинули восемь кандидатов. Основным оппонентом Вебера считается первый зампредседателя ЕК Франс Тиммерманс из Партии европейских социалистов.

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