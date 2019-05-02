США назвали российский газ дешевым и ненадежным

Газ, который поставляется в Европу из России, является дешевым и ненадежным. Такое заявление сделал глава Минэнерго США Рик Перри, пишет ТАСС.

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Отвечая на вопрос журналистов, почему Европа должна покупать американский газ вместо российского, цена на который ниже, Перри заявил: «Если вас волнует только дешевизна покупки, тогда не покупайте, например, Mercedes, покупайте дешевый, но ненадежный продукт». Он также посоветовал обратиться к украинским покупателям, которые могут подтвердить, что «надежности и доступности там нет».

Ранее глава министерства энергетики США подтвердил, что Вашингтон против строительства «Северного потока-2». Этот газопровод, по мнению Вашингтона, усилит влияние России на политику Европейского союза.

«Северный поток-2» — проект газопровода из России в Германию, который прокладывают по дну Балтийского моря. Его запуск запланирован на 2019 год, однако в «Газпроме» допустили перенос срока сдачи газопровода в эксплуатацию из-за ситуации с Данией. Королевство является единственной страной, которая пока не выдала разрешение на строительство. В Копенгагене утверждают, что «Северный поток-2» угрожает датской государственности и может увеличить зависимость Европы от России.

Против строительства также выступают Украина и страны Прибалтики, которые опасаются снижения объемов транзита газа через их территорию. Соединенные Штаты также противятся запуску проекта, лоббируя поставки в Европу собственного сжиженного природного газа, который дороже российского трубопроводного. США неоднократно грозили санкциями проекту и его европейским участникам.

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