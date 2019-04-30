«Северный поток-2» потребовал от Дании ускориться

Компания Nord Stream 2 AG, оператор проекта «Северный поток-2», направила апелляцию с требованием аннулировать запрос Данией третьей заявки по маршруту газопровода, об этом сообщается в официальном пресс-релизе компании.

Апелляцию по поводу решения Датского энергетического агентства (ДЭА), относительно необходимости исследования нового маршрута к юго-востоку от острова Борнхольм направили 17 апреля. «Российская сторона требует признать решение нелегальным (на датском "ugyldig")», — говорится в сообщении. Отмечается, что решение требуют аннулировать, чтобы датские власти смогли без промедления выдать разрешение по северо-западному маршруту «Северного потока-2».

«Будучи ответственным разработчиком проекта и с целью защиты своих интересов, компания Nord Stream 2 подала апелляцию, но при этом также 15 апреля подала требуемую новую заявку на получение разрешения на укладку газопровода по маршруту к юго-востоку от острова Борнхольм», — отмечено в заявлении.

Третью заявку по прокладке газопровода в водах южнее острова Борнхольм, компания Nord Stream 2 подала в апреле. Территория, через которую наметили маршрут, ранее являлась спорной между Данией и Польшей, поэтому была закрыта для разработки каких-либо проектов.

Дания — последняя страна, которая пока не выдала разрешение для «Северного потока-2». Власти королевства считают, что газопровод угрожает датской государственности и может увеличить энергетическую зависимость стран Европы от России.

Газопровод «Северный поток-2» должен пройти из России в Германию по дну Балтийского моря. Его совокупная мощность составит 55 миллиардов кубометров газа в год. Реализацию проекта планируется завершить в 2019 году.

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