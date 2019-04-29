«Газпром» отреагировал на заявления о нерентабельности «Северного потока-2»

Представители госкомпании «Газпром» отреагировали на заявления о возможном удорожании проекта «Северный поток-2» и, как следствие, его нерентабельности. Начальник департамента «Газпрома» Александр Иванников заявил, что подобные утверждения беспочвенны. Его слова приводит ТАСС.

«Даже если допустить, что будет задержка, проект останется рентабельным, потому что жизненный цикл таких проектов составляет 25-30 лет и более. Поэтому какие-либо сдвижки сроков, даже если они будут, это не повлияет на экономику проекта, он по-прежнему останется рентабельным», — заверил представитель компании.

Более того, начальник депртамента госкомпании заверил, что мощности трубопровода будут полностью востребованными.

Материалы по теме Пошли на поправку Россия долго сидела на нефтяной игле. Но есть шанс это исправить

В четверг, 25 апреля, немецкое издание Junge Welt усомнилась в рентабельности проекта в связи с возможной отсрочкой реализации газопровода из-за несогласия Дании на строительство трубопровода в своих территориальных водах. Издание полагает, что задержка сделает газовые поставки по «Северному потоку-2» нерентабельными, так как российский газ к этому моменту начнет проигрывать конкуренцию американским поставкам сжиженного природного газа (СПГ).

Более того, европейская директива, недавно одобренная Еврокомиссией, запрещает заполнять мощности газопровода только российским газом, что ставит под сомнение заполняемость газопровода. Иванников отрицает этот факт, однако доводов в пользу своей позиции не смог. Чтобы полностью заполнить трубопровод, согласно текущей директиве ЕС, «Газпрому» придется подключать других игроков, что на текущем этапе невозможно технически.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!