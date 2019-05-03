«Северный поток-2» окрестили геополитическим оружием

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини выступили против строительства газопровода «Северный поток-2». Совместное заявление политиков распространил в пятницу, 3 мая, Белый дом, передает «Интерфакс».

По мнению Вашингтона и Братиславы, «Северный поток-2» — пример того, как энергетические проекты используются в качестве геополитического оружия. «Наши страны вновь подчеркивают, что энергетическая безопасность крайне важна для обеспечения национальной безопасности», — подчеркнули лидеры двух государств.

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Кроме того, в заявлении Трамп и Пеллегрини поддержали реверсивные поставки газа на Украину, в том числе через Словакию. Они заключили, что санкции против России должны оставаться в силе «до полного выполнения минских соглашений».

3 мая Австрия вступилась за проект «Северный поток-2», назвав его важным для своей энергетической безопасности. В строительстве участвует одна из крупнейших австрийских компаний — OMV, которая частично находится в государственной собственности.

«Северный поток-2» — проект газопровода по дну Балтийского моря из России в Германию. Запуск проекта запланирован на конец 2019 года. Против его реализации выступают Украина и США. В Киеве опасаются снижения объемов транзита газа через украинскую территорию, в Вашингтоне — лоббируют поставки в Европу американского сжиженного природного газа.

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