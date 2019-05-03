Австрия вступилась за «Северный поток-2»

Австрия поддерживает строительство газопровода «Северный поток-2» и считает проект важным для своей энергетической безопасности. Такое заявление сделал канцлер страны Себастьян Курц, пишет ТАСС.
Он отметил, что в проекте участвует одна из крупнейших австрийских компаний — OMV, которая к тому же частично находится в государственной собственности. Курц добавил, что признает наличие разных точек зрения на строительство газопровода.
«Европейские политики в Брюсселе частично придерживаются другого взгляда на этот проект. Это меня не удивляет, и это нас не разделяет», — сказал Курц. Так он прокомментировал свое отношение к позиции кандидата на пост главы Еврокомиссии Манфреда Вебера, который ранее пообещал заблокировать строительство, в случае если ему удастся занять этот пост.
Глава OMV Райнер Зеле 3 мая заявил, что рано говорить о задержке запуска «Северного потока-2». По его словам, позиция Дании пока не повлияла на сроки реализации проекта. Кроме того, темпы укладки труб могут компенсировать любое отставание, отметил топ-менеджер компании.
Всего в проекте «Северный поток-2» участвуют пять европейских компаний. Помимо OMV, это немецкие Wintershall Dea и Uniper, французская Engie и британская Shell. Все пять компаний указаны как финансовые инвесторы.
Запуск газопровода «Северный поток-2», который прокладывают по дну Балтийского моря из России в Германию, по плану должен состояться в конце 2019 года. Однако в российском «Газпроме» допустили перенос сроков из-за позиции Дании. Королевство является единственной страной, которая еще не выдала разрешение на строительство газопровода. Причиной стали опасения, что проект угрожает государственности Дании и увеличивает зависимость Европы от России.