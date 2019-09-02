Россия рассказала о своем предложении НАТО по ракетам

Москва предложила членам НАТО присоединиться к мораторию на размещение ракет средней и меньшей дальности, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Видеозапись его выступления в МГИМО опубликована на Youtube-канале «Россия 24».

По его словам, Россия довела свою идею до участников альянса и предложила им сообща присоединиться к этой инициативе. При этом министр подчеркнул, что в Москве пока не получили положительного ответа. Лавров также добавил, что Россия не будет уговаривать Китай присоединиться к переговорам по ограничению ядерного потенциала, несмотря на неоднократные просьбы США.

18 августа Министерство обороны США испытало крылатую ракету наземного базирования. В результате испытаний она преодолела более 500 километров и успешно поразила цель.

Согласно заключенному между СССР и США в 1987 году договору, запрещались производство и испытания крылатых и баллистических ракет с дальностью от 500 до 5,5 тысячи километров. Действие Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) официально прекратилось 2 августа 2019 года. Вашингтон заявил, что страна вышла из соглашения якобы из-за его нарушений Россией. Позднее была названа другая причина — быстро развивающаяся ракетная программа Китая.

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