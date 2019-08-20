Россия высказалась об участии в новой гонке вооружений

Россия не позволит втянуть себя в гонку вооружений. Такое заявление сделал заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков, передает РИА Новости.

«Мы воспринимаем произошедшее [американское испытание крылатой ракеты] спокойно, без эмоций. Мы предполагали, что развитие событий пойдет именно в этом направлении», — сказал дипломат. Он добавил, что нужно обратить внимание на сжатый срок после распада Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), в течение которого американцы смогли устроить такое испытание. По мнению представителя МИД, это означает, что США готовились к этому еще во время действия договора.

Материалы по теме Хлопнули дверью США покидают ракетный договор. В ответ Россия воскрешает оружие СССР

Рябков также напомнил, что Москва привержена одностороннему мораторию на развертывание новых ракет до проведения таких действий со стороны США.

18 августа Министерство обороны США испытало крылатую ракету наземного базирования. В результате испытаний она преодолела более 500 километров и успешно поразила цель.

Согласно заключенному между СССР и США в 1987 году договору, запрещалось производство и испытания крылатых и баллистических ракет с дальностью от 500 до 5,5 тысячи километров. Действие ДРСМД официально прекратилось 2 августа 2019 года. Вашингтон заявил, что страна вышла из соглашения якобы из-за его нарушений Россией. Позднее была названа другая причина — быстро развивающаяся ракетная программа Китая.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Мир»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала о международной политике или интересном событии в мире, напишите на этот адрес: mir@lenta-co.ru