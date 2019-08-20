США обвинили в маниакальном стремлении к военному превосходству

Ракетные испытания в США доказывают, что страна нарушила Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), а ее новое оружие угрожает безопасности России. Об этом заявил глава международного комитета Совфеда Константин Косачев, сообщает РИА Новости.
Сенатор указал, что за те две недели, что не действует ДРСМД, Соединенные Штаты не успели бы провести исследования, которые позволили быстро произвести запрещенные системы и испытать их. «США разрушили договор не потому, что его нарушила Россия, мы этого не делали, а потому что он мешал американцам выйти на финишный этап в достижении мифической и маниакальной цели достижения одностороннего и исключительного военного превосходства», — сказал Косачев.
По его словам, эти системы теперь будут представлять непосредственную угрозу для России вне зависимости от того, где американцы разместят их: и из Азии, и из Европы ракеты будут достигать российскую территорию. Он добавил, что последствия от размещения американского вооружения будут как для США, так и для стран, установивших их на своей земле.
Ранее член оборонного комитета Совфеда Франц Клинцевич говорил, что Москва не будет вступать в новую гонку вооружений, но может «ассиметрично ответить».
18 августа Министерство обороны США испытало крылатую ракету наземного базирования. В результате испытаний она преодолела более 500 километров и успешно поразила цель.
Согласно заключенному между СССР и США в 1987 году договору, запрещалось производство и испытания крылатых и баллистических ракет с дальностью от 500 до 5,5 тысячи километров. Действие ДРСМД официально прекратилось 2 августа 2019 года. Вашингтон заявил, что страна вышла из соглашения якобы из-за его нарушений Россией. Позднее была названа другая причина — быстро развивающаяся ракетная программа Китая.