США обвинили в маниакальном стремлении к военному превосходству

Ракетные испытания в США доказывают, что страна нарушила Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), а ее новое оружие угрожает безопасности России. Об этом заявил глава международного комитета Совфеда Константин Косачев, сообщает РИА Новости.

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Сенатор указал, что за те две недели, что не действует ДРСМД, Соединенные Штаты не успели бы провести исследования, которые позволили быстро произвести запрещенные системы и испытать их. «США разрушили договор не потому, что его нарушила Россия, мы этого не делали, а потому что он мешал американцам выйти на финишный этап в достижении мифической и маниакальной цели достижения одностороннего и исключительного военного превосходства», — сказал Косачев.

По его словам, эти системы теперь будут представлять непосредственную угрозу для России вне зависимости от того, где американцы разместят их: и из Азии, и из Европы ракеты будут достигать российскую территорию. Он добавил, что последствия от размещения американского вооружения будут как для США, так и для стран, установивших их на своей земле.

Ранее член оборонного комитета Совфеда Франц Клинцевич говорил, что Москва не будет вступать в новую гонку вооружений, но может «ассиметрично ответить».

18 августа Министерство обороны США испытало крылатую ракету наземного базирования. В результате испытаний она преодолела более 500 километров и успешно поразила цель.

Согласно заключенному между СССР и США в 1987 году договору, запрещалось производство и испытания крылатых и баллистических ракет с дальностью от 500 до 5,5 тысячи километров. Действие ДРСМД официально прекратилось 2 августа 2019 года. Вашингтон заявил, что страна вышла из соглашения якобы из-за его нарушений Россией. Позднее была названа другая причина — быстро развивающаяся ракетная программа Китая.

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