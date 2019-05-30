Россия рассказала о провокации США

В министерстве иностранных дел России назвали провокацией обвинения США в нарушении ядерного моратория. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

«Рассматриваем заявления США о вероятном проведении Россией ядерных испытаний сверхмалой мощности как грубую провокацию. Такие обвинения абсолютно беспочвенны и нацелены на то, чтобы попытаться вновь очернить нашу страну», — говорится в релизе.

В МИД добавили, что цель таких заявлений — отвлечь внимание общественности от отказа США от Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). «Более того, не исключено, что речь идет о подготовке Вашингтоном под этим прикрытием к возобновлению собственных полномасштабных испытаний ядерного оружия», — подчеркнули в министерстве.

Накануне, 29 мая, глава разведывательного управления Пентагона Роберт Эшли заподозрил Россию в проведении запрещенных международными договорами ядерных испытаний.

Согласно Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯО), подобного рода испытания должны быть запрещены. Документ подписали и ратифицировали 183 государства, в том числе Россия, однако не подписали Индия, Пакистан, Северная Корея. США, Китай, Израиль, Иран и Египет договор подписали, но не ратифицировали — в итоге он в силу не вступил. Кроме того, Москва и Вашингтон связаны Договором о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, космическом пространстве и под водой, который оставляет возможность проводить испытания под землей.

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