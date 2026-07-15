Пережившая сексуальное насилие Кара Делевинь обнажила грудь для Playboy

Пережившая насилие супермодель Кара Делевинь в откровенном виде снялась для Playboy

Британская супермодель и актриса Кара Делевинь в откровенном виде снялась для мужского эротического журнала Playboy. Кадры появились в Instagram-аккаунте издания (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Пережившая сексуальное насилие манекенщица позировала перед камерой с распущенными волосами и легким макияжем. На съемке она прикрыла обнаженную грудь рукой, на которой присутствовал широкий белый браслет с массивным черным цветком.

В новом выпуске издания 33-летняя знаменитость рассказала, как боролась с наркотической и алкогольной зависимостями, а также о том, как перестала зависеть от чужого мнения. «Так много людей тратят так много времени на то, как они хотят быть воспринятыми другими, а не на личную связь с собой, любовь к себе и развитие себя», — отметила модель в интервью.

В июне Кара Делевинь рассказала о сексуальном насилии. Манекенщица призналась, что ее сексуальные эксперименты происходили под воздействием наркотиков. Она отметила, что часто фантазировала о них, но при этом не хотела воплощать их в реальность.