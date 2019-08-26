Кремль анонсировал ответ на ракетные испытания США

Россия не оставит без ассиметричного ответа испытания США ракеты, не соответствующей Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС в понедельник, 26 августа.

«Будут предприняты все меры по обеспечению безопасности нашей страны», — заверил Песков.

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При этом пресс-секретарь российского лидера не стал связывать запуски баллистических ракет Северным флотом и полеты истребителей над Крымом с подготовкой ответа на ракетные испытания США.

23 августа президент России Владимир Путин поручил подготовить симметричный ответ на крылатую ракету США. По его словам, американская сторона, выйдя из ракетного договора, развязала себе руки для развертывания запрещенных ракет.

США 19 августа испытали крылатую ракету наземного базирования Tomahawk («Томагавк»). В результате испытаний ракета успешно поразила цель, преодолев расстояние более чем в 500 километров.

Действие ракетного договора была официально прекращено 2 августа. Свое решение о выходе из соглашения Вашингтон объяснил неоднократными нарушениями условий договора российской стороной. Москва указывала на бездоказательный характер обвинений, и сетовала на нежелание США выйти на диалог.

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