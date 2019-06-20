Санкции против России из-за Крыма продлили сразу на год

Евросоюз в четверг, 20 июня, официально продлил экономические санкции против России из-за вхождения в ее состав Крыма. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС.

Действие ограничительных мер продлено до 23 июня 2020 года — сразу на 12, а не на шесть месяцев. Санкции касаются импорта продукции с полуострова, инвестиций в Крым, его туристической сферы, а также экспорта продукции и технологий в регион.

Отмечается также, что Евросоюз «не признает и продолжает осуждать нарушение международного права» из-за «незаконной аннексии Крыма и Севастополя».

19 июня источник в Брюсселе сообщал, что ограничительные меры продлят на полгода, хотя Польша просила увеличить этот срок.

Крым вошел в состав России по результатам референдума, проведенного в марте 2014 года. Украина, США, члены Евросоюза и другие страны не признают его результаты и считают нахождение полуострова в составе России оккупацией. Москва настаивает, что процесс присоединения Крыма отвечает нормам международного права.

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