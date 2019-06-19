Евросоюз продлит санкции против России

Главы государств-членов Евросоюза продлят экономические санкции против России еще на полгода. Об этом со ccылкой на источник в Брюсселе сообщает ТАСС.

Такое решение будет принято на саммите, который пройдет 20 июня. Источник агентства сообщил, что Польша просила продлить санкции не на полгода, а на год, но ее просьба вряд ли будет выполнена.

«Не впервые звучит идея о том, чтобы продлить санкции на 12 месяцев. Но для такого решения нужно единогласие всех 28 стран. Я могу сказать, что сейчас ясно, что санкции будут продлены на шесть месяцев, не на год», — рассказал собеседник агентства.

На саммите, помимо прочего, будет обсуждаться ситуация на востоке Украины, кризис в Керченском проливе и выдача российских паспортов жителям Донбасса.

О том, что санкции, введенные из-за вхождения Крыма в состав России, собираются продлевать, стало известно 3 июня.

Крым вошел в состав России по результатам референдума, проведенного в марте 2014 года. Украина, США, члены Евросоюза и другие страны не признают его результаты и считают нахождение полуострова в составе России оккупацией. Москва настаивает, что процесс присоединения Крыма отвечает нормам международного права.

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