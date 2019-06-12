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Представители стран ЕС согласовали продление «крымских санкций»

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Подготовительный комитет постпредов стран Евросоюза согласовал решение о продлении пакета «крымских санкций». Оно направлено на окончательное утверждение Совета ЕС, сообщает в среду, 12 июня, РИА Новости со ссылкой источник в структурах Европейского Союза.

По его словам, решение было принято без обсуждения. Комитет постпредов отвечает за координацию и подготовку работы структур Совета ЕС и согласование документов, которые вносятся на утверждение. Ближайшее заседание Совета на уровне министров иностранных дел запланировано на 17 июня.

Летом прошлого года Евросоюз продлил на год, до 23 июня 2019 года, пакет ограничительных мер. Санкции запрещают гражданам и компаниям ЕС инвестировать в полуостров, вести импорт или экспорт из Крыма. Европейский Союз, США, Украина и другие страны не признают присоединение полуострова к России в 2014 году.

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