В Крыму отреагировали на возможное продление санкций

Власти Крыма прокомментировали возможное решение о продлении санкций в отношении полуострова. Глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель посчитал это «марионеточным поведением», передает РИА Новости.

«Сегодня очевидно для всех, что санкции в первую очередь вредят странам ЕС, а не России. Но несмотря на это, они опять упрямо принимают решение о их продлении. Это все свидетельствует об их марионеточном поведении», — сказал он и добавил, что страны ЕС остаются марионетками в руках США.

Ранее в среду, 12 июня, стало известно, что подготовительный комитет постпредов стран Евросоюза согласовал решение о продлении пакета «крымских санкций». Документы отправили на окончательное утверждение.

Летом прошлого года Евросоюз продлил на год, до 23 июня 2019 года, пакет ограничительных мер. Санкции запрещают гражданам и компаниям ЕС инвестировать в полуостров, вести импорт или экспорт из Крыма. Европейский союз, США, Украина и другие страны не признают присоединение полуострова к России в 2014 году.

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