Стало известно о попытках стран ЕС заблокировать санкции против России

Европейский союз с трудом ввел антироссийские санкции после инцидента в Керченском проливе с украинскими кораблями. Против ограничительных мер выступали Германия, Франция, Италия и Финляндия. Об этом в среду, 17 апреля, сообщает украинское издание «Европейская правда» со ссылкой на свои источники.

По данным журналистов, ЕС начал обсуждать новые санкции сразу после задержания российскими пограничниками украинских кораблей 25 ноября 2018 года. Сначала Брюссель пытался убедить Москву отпустить моряков. Против введения каких-либо новых санкций в отношении России выступила Германия. Ее поддержали Франция, Италия и другие члены Евросоюза.

Согласование «весьма символических» персональных санкций против россиян потребовало многоуровневых переговоров внутри ЕС, утверждает издание. Как рассказал один из чиновников, сначала их заблокировала Финляндия, поскольку в первоначальный санкционный список попал заместитель руководителя пограничной службы ФСБ России Геннадий Медведев, который участвует в диалоге по пограничным вопросам между Москвой и Хельсинки.

Как только Медведева заменили, санкции заблокировала Италия. Премьер-министр страны Джузеппе Конте заявлял, что Рим добивается отмены ограничительных мер против России. По данным источников, итальянское вето помогла снять Литва. Как утверждают в дипломатических кругах, прибалтийская республика согласилась принять пять сирийских семей, прибывших в Италию.

Украина предлагала ввести более серьезные санкции против России, которые включали бы в себя ограничения в отношении компаний, портов и судов. Однако в Европе эту идею поддержали только «традиционные друзья» Киева, такие как Литва и присоединившаяся к ним Дания.

В итоге, когда ЕС ввел персональные санкции против восьми россиян, президент Украины Петр Порошенко заявил, что именно такой пакет санкций хотел видеть. Европейские дипломаты в Киеве говорят, что после такого заявления любые дальнейшие запросы Украины о расширении «Азовского пакета» обречены на провал. Однако, если бы не настойчивость Порошенко, даже персональные санкции могли бы не появиться.

25 ноября 2018 года Россия задержала три украинских корабля, обвинив их в нарушении границы. Арестованы 24 моряка. В Киеве назвали действия Москвы агрессией. В приграничных областях Украины месяц действовало военное положение.

15 марта ЕС ввел санкции против восьми россиян, в том числе начальника погрануправления ФСБ по Крыму и Севастополю Сергея Станкевича и командующего войсками Южного военного округа Александра Дворникова.

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