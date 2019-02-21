Украина анонсировала расторжение договора по Азовскому морю

Киев в обозримом будущем разорвет российско-украинский Договор о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива. Об этом в интервью запрещенному в России порталу «Цензор.Нет» заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

«В обозримой перспективе мы это сделаем. Тогда, когда после слушаний у нас будет полностью зафиксирована юридическая позиция и будут решены вопросы по международному арбитражу. Если бы мы расторгли его раньше, Россия использовала бы это для ослабления нашей юридической позиции», — объяснил чиновник.

Глава украинского МИД отметил, что расторжение договора не является панацеей. «То, что происходит вокруг российской узурпации прав по Керченскому проливу и ползучей оккупации Азовского моря, имеет ответ, только если мы работаем одновременно в трех сферах: безопасности, в экономической и юридической плоскостях», — заключил он.

Договор между Россией и Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива был подписан в декабре 2003 года после конфликта между двумя странами вокруг украинского острова Тузла в Керченском проливе. Согласно документу, Азовское море и Керченский пролив признаны внутренними водами России и Украины. В соглашении прописаны принципы свободы судоходства для торговых судов и военных кораблей обоих государств.

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