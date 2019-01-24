Украина задумала выйти из СНГ за два месяца

Президент Украины Петр Порошенко может начать официальную процедуру выхода страны из Содружества независимых государств (СНГ) до конца марта. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источники в политических кругах.

Собеседники издания отмечают, что цель этого шага — повышение рейтинга Порошенко перед выборами, которые пройдут 31 марта. Президент рассчитывает использовать это в предвыборной борьбе, поскольку произошедшее ранее обострение отношений с Россией — конфликт в Керченском проливе и расторжение договора о дружбе — положительно сказалось на его популярности.

Другой источник подчеркивает, что фактически Украина уже не является членом СНГ, поскольку расторгла ряд договоров и не платит взносы. По его словам, решение об окончательном выходе из содружества носит «церемониально-демонстративный и политический характер».

Весной 2018 года Порошенко подписал указ о прекращении действия для Украины отдельных международных договоров в рамках СНГ. Он распорядился оставить только те соглашения, которые соответствуют национальным интересам страны. В СНГ отметили, что и дальше будут приглашать Украину на заседания, поскольку официальных документов о выходе страны из содружества не поступало.

Содружество независимых государств было создано в декабре 1991 года. Соответствующее соглашение было подписано главами России, Белоруссии и Украины. В СНГ позднее вошли и другие республики бывшего СССР, кроме стран Прибалтики. Украина не подписала Устав СНГ, поэтому юридически не была членом организации, хотя и считалась ее участником.

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