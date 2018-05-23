СНГ проигнорировало планы Киева выйти из Содружества

Содружество независимых государств будет и дальше приглашать Украину на заседания и мероприятия. Об этом газете «Известия» рассказал исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев.

«Мы, безусловно, будем это делать, поскольку Украина в настоящее время находится в составе СНГ. Мы много раз слышали подобные заявления о выходе страны из Содружества, тем не менее, официальных документов по этому поводу из Киева в исполком СНГ не поступало», — пояснил он.

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19 мая президент Украины объявил об отзыве представителей страны из уставных органов СНГ. «Нам там нечего больше делать — мы двигаемся вместе в Европу», — сказал Петр Порошенко. Он поручил кабинету министров начать процедуру официального выхода Украины из учредительных органов СНГ и «окончательно закрыть» украинское представительство при соответствующих институтах в Минске.

В апреле Порошенко заявил, что «Украина никогда не была членом СНГ, и, учитывая отказ этой структуры осудить российскую агрессию», он попросил совместно с правительством подготовить предложения относительно официального прекращения участия Киева в уставных органах организации. Тогда же украинский президент анонсировал законопроект об одностороннем разрыве некоторых положений Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией от 1997 года.

Содружество независимых государств было создано в декабре 1991 года. Соответствующее соглашение было подписано главами России, Белоруссии и Украины. В СНГ позднее вошли и другие республики бывшего СССР, кроме стран Прибалтики. Украина не подписала Устав СНГ, поэтому, хотя и считалась участником организации, юридически ее членом не была.

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