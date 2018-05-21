Украина сохранит часть договоров с СНГ

Украина не будет выходить из международных договоров с Содружеством независимых государств (СНГ), соответствующих национальным интересам страны. Об этом в понедельник, 21 мая, телеканалу «112 Украина» заявила пресс-секретарь министерства иностранных дел страны Марьяна Беца, видео доступно на YouTube.

«Проводится инвентаризация всей договорно-правовой базы (...) Мы оставим только те многосторонние договоры, которые важны для наших граждан и которые соответствуют национальным интересам Украины», — указала она.

19 мая президент Украины Петр Порошенко объявил об отзыве представителей страны из уставных органов СНГ. «Нам там нечего больше делать — мы двигаемся вместе в Европу», — сказал он.

В апреле Порошенко заявил, что «Украина никогда не была членом СНГ, и, учитывая отказ этой структуры осудить российскую агрессию», он попросил совместно с правительством подготовить предложения относительно официального прекращения участия Киева в уставных органах организации. Тогда же украинский президент анонсировал законопроект об одностороннем разрыве некоторых положений Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией от 1997 года.

Содружество независимых государств было создано в декабре 1991 года. Соответствующее соглашение было подписано главами России, Белоруссии и Украины. В СНГ позднее вошли и другие республики бывшего СССР, кроме стран Прибалтики. Украина не подписала устав СНГ, поэтому, хотя и считалась участником организации, юридически ее членом не была.

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