В России отреагировали на выдвинутое Меркель условие снятия санкций

Член Совета Федерации Игорь Морозов прокомментировал условия канцлера Германии Ангелы Меркель о снятии антироссийских санкций в беседе с RТ.

По его словам, Россия является не стороной конфликта, а гарантом выполнения минских договоренностей.

Материалы по теме Незабытое старое Украина устала от Порошенко и выбрала Зеленского. Почему для России ничего не изменилось?

Морозов добавил, что все будет зависеть от президента Украины Владимира Зеленского, который до сих пор не предпринял никаких действий для разрешения конфликта на территории Донбасса. «Главное — это выборы, которые должны обеспечить признание ДНР и ЛНР и в Киеве, и в международном сообществе», — заявил политик.

Ранее Меркель во время своего выступления на совместной пресс-конференции с Зеленским заявила, что санкции с России могут быть ослаблены только в случае прогресса в реализации Минских соглашений. Она добавила, что не обсуждала с президентом Украины вопрос расширения антироссийских ограничительных мер.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!