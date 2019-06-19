Меркель назвала условие снятия санкций с России

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что санкции с России могут быть ослаблены только в случае прогресса в реализации Минских соглашений, передает ТАСС.

Такое заявление Меркель сделала во время своего выступления на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским. Она добавила, что не обсуждала с украинским лидером вопрос расширения антироссийских ограничительных мер.

Ранее канцлер Германии сообщила, что 12 июля состоится встреча советников лидеров стран «нормандского формата» (России, Украины, Германии и Франции).

Зеленский прибыл в Германию с однодневным визитом на первую официальную встречу с Меркель. Он намеревался обсудить прекращение конфликта в Донбассе и новые перспективы экономического сотрудничества.

«Нормандский формат» — дипломатическая группа из представителей Германии, России, Франции и Украины по урегулированию ситуации в Донбассе. В 2015 году участники переговоров приняли документ, который, в том числе, предусматривал прекращение огня и законодательное предоставление региону особого статуса.

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