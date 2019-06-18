Меркель анонсировала первые переговоры России с Украиной при Зеленском

Встреча советников лидеров стран «нормандского формата» (России, Украины, Германии и Франции) пройдет 12 июля. Об этом после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским сообщила канцлер Германии Ангела Меркель, пишет «Страна.ua».

В свою очередь Зеленский заявил, что встреча глав государств «нормандской четверки» может состояться после выборов в Верховную Раду, которые назначены на 21 июля. «Обсуждались даты сделать это после парламентских выборов на Украине. Об этом я говорил вчера во Франции с президентом Эммануэлем Макроном. Но я очень хочу, чтобы эта встреча состоялась срочно, поэтому запланирована первая рабочая встреча уже в июле», — добавил он.

Ранее 18 июня Зеленский предложил вариант окончания войны в Донбассе. По его словам, обмен удерживаемыми лицами в формате «15 на 15» или хотя бы «10 на 10» мог бы свидетельствовать о намерении обеих сторон урегулировать этот конфликт.

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«Нормандский формат» — дипломатическая группа из представителей Германии, России, Франции и Украины по урегулированию ситуации в Донбассе. В 2015 году участники переговоров приняли документ, который, в том числе, предусматривал прекращение огня и законодательное предоставление региону особого статуса.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014 года. Часть региона вышла из-под контроля Киева после того, как жители выступили против смены власти и на референдумах поддержали создание самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. В ответ украинские власти начали силовую операцию. Весной 2018 года ее формат был изменен, контроль над ее выполнением получили Вооруженные силы Украины из состава Операции объединенных сил (ООС), пришедшей на смену антитеррористической операции (АТО) под контролем Службы безопасности Украины.

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