Зеленский исключил возможность переговоров с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский исключил возможность проведения переговоров с Россией. Об этом сообщает канал «112 Украина».

Отвечая на вопрос журналистов, будут ли переговоры с Россией, украинский президент ответил, что нет, и назвал Российскую Федерацию агрессором.

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21 мая новоиспеченный глава администрации президента Украины Андрей Богдан допустил проведение референдума по мирным соглашениям с Россией. По словам главы АП, это позволит избежать принятия неоднозначного решения, которое может вызвать раскол в обществе. Также Богдан подчеркнул, что при переговорах по Донбассу необходимо искать компромиссы, однако Украина «не будет торговать территориями и людьми».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал возможный референдум внутренним делом Украины и подчеркнул, что в Кремле ожидают конкретных шагов Киева по урегулированию конфликта в Донбассе.

Отношения между Москвой и Киевом обострились после присоединения Крыма к России в марте 2014 года. Украина обвиняет Россию в захвате территории, а также утверждает, что российские военные находятся в Донбассе и участвуют в вооруженном конфликте. Кремль эти обвинения отрицает.

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