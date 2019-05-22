Кремль отреагировал на инициативу Зеленского о референдуме

В Кремле считают внутренним делом Украины желание президента республики Владимира Зеленского вынести на референдум переговоры с Россией, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова в своем Telegram-канале приводит журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

«Конечно, от Киева мы бы ожидали какие-то конкретные шаги прежде всего в русле выполнения минских договоренностей, урегулирования украинской проблемы юго-востока и в плане нормализации двусторонних отношений с Россией», — сказал Песков, добавив, что пока конкретных действий не наблюдается.

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Накануне представитель украинского президента анонсировал референдум по вопросу переговорного процесса с Россией. Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко негативно воспринял эту идею. Он считает, что все проголосуют за мирное решение противоречий.

Зеленский одержал победу на президентских выборах с результатом в 73,23 процента голосов.

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