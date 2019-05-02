Советник Зеленского назвал сроки возвращения Донбасса

Военный советник избранного президента Украины Владимира Зеленского Иван Апаршин заявил, что Киев может вернуть Донбасс через пять лет. Его слова передает издание «Апостроф».

«Если на сегодняшний день Донбасс — это перспектива на пять лет, то территория Крыма — это перспектива более отдаленная», — сказал Апаршин. Он добавил, что не видит способ вернуть территории военным путем. Советник считает такой сценарий упущенным шансом 2014 года.

Консультант Зеленского также отметил, что избранному президенту Украины нельзя ехать в Москву ради переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. По мнению Апаршина, к процессу договоренностей о миротворцах на российско-украинской границе необходимо подключить США и Великобританию. Он также допустил частичную амнистию для воевавших против Украины.

Кроме того, член команды Зеленского рассказал, что за последние пять лет на территории России восстановлены войска, которые в советское время были задействованы в Германии против НАТО. Сейчас, по его словам, они работают против Украины. «Я даже могу вам по номерам назвать: Калининград – шестая армия под Москвой; первая танковая дрезденская армия, далее 8-я, 20-я, 48-я, 9-я, 2-я армии», — сообщил Апаршин. Советник отметил, что это говорит о том, что Россия готовится к войне.

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Ранее Апаршин заявлял о готовности отвечать на агрессию неожиданно.

Часть Донбасса — территории ДНР и ЛНР — неподконтрольна Киеву. Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины начался в апреле 2014-го, после того как киевские власти объявили о старте антитеррористической операции (АТО) — так в Киеве называли попытку силового подавления протестов в регионе. Она была завершена в феврале 2018-го — ей на смену пришла операция объединенных сил (ООС) под командованием Вооруженных сил Украины. Официальные лица Украины неоднократно делали заявления о необходимости возвращения контроля над всем Донбассом.

30 апреля ЦИК Украины официально объявил Зеленского победителем президентских выборов. Его результат составил 73,23 процента. Дату инаугурации должна утвердить Верховная Рада. По закону церемония должна состояться не позднее чем через 30 дней после официального опубликования итогов выборов. В данном случае крайний срок ее проведения — 30 мая.

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