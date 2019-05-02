Украина отвоевала 24 квадратных километра территории Донбасса

За год силовой операции в Донбассе украинские военные заняли 24 квадратных километра — три населенных пункта. Об этом в ходе итогового брифинга заявил командующий Операцией объединенных сил (ООС) украинской армии Сергей Наев, передает ТАСС.

По его словам, ООС не нарушила минские договоренности. Он добавил, что за время проведения операции на стационарных и мобильных блокпостах были задержаны 1,3 тысячи лиц, 415 из них подозреваются в участии в незаконных вооруженных формированиях.

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В августе 2018 года Наев заявлял, что Вооруженные силы Украины (ВСУ), принимающие участие в конфликте в Донбассе, взяли под свой контроль территорию в 15 квадратных километров и задержали 449 человек, причастных к незаконным вооруженным формированиям.

Операция объединенных сил в Донбассе под командованием ВСУ началась 30 апреля 2018 года. Она пришла на смену антитеррористической операции (АТО), которая проходила на юго-востоке страны под контролем Службы безопасности Украины с 2014 года, после смены власти в Киеве.

Украинские власти обвиняют Россию в причастности к конфликту в Донбассе. Москва неоднократно указывала на голословность этих обвинений и заявляла, что не причастна к происходящему.

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