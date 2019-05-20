В ДНР и ЛНР ответили на обещания Зеленского

Самопровозглашенные республики Донбасса готовы на обмен пленными, но для начала ждут конкретных предложений от президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает «Интерфакс».

Как заявил министр иностранных дел самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Владислав Дейнего, ситуация в зоне боевых действий в первую очередь зависит от нового главы государства, а не от смены военного руководства. Он заметил, что обмен пленными уже прописан в минских соглашениях от 2014 года и что Луганск постоянно настаивает на выполнении этих условий.

«Но то, что для Зеленского это новость, и то, что он только сейчас это начинает понимать, наверное, это хорошая тенденция», — считает Дейнего.

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В самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) подтвердили готовность к обмену пленными по формуле «всех на всех». Омбудсмен Дарья Морозова также подчеркнула, что этот пункт давно вошел в соглашения об урегулировании конфликта и Донецк постоянно настаивает на возвращении к этой практике. Последний обмен пленными произошел в 2017 году.

«Однако для возобновления работы в этом направлении одних только публичных заявлений недостаточно», — отметила Морозова.

В своей инаугурационной речи Зеленский заявил, что его первой и главной задачей станет прекращение огня в Донбассе и ради этого он готов «без колебаний потерять свою должность». По его словам, первым шагом в этом процессе должно стать «возвращение всех украинских пленных».

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины начался в апреле 2014-го, после того как киевские власти объявили о старте АТО — так в Киеве называли попытку силового подавления протестов в регионе. Она была завершена в феврале 2018-го — ей на смену пришла ООС под командованием ВСУ.

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