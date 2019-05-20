Зеленский назвал первую задачу на посту президента

Владимир Зеленский во время своей инаугурации заявил, что первой его задачей на посту президента Украины станет прекращение огня в Донбассе. Верховная Рада встретила это заявление аплодисментами. Трансляцию инаугурации вел телеканал «112 Украина».

По словам нового президента страны, он готов на все ради достижения мира, чтобы украинские «герои больше не погибали». В том числе, как заявил Зеленский, он готов пожертвовать своим рейтингом и постом, лишь бы достичь мира. При этом он пообещал, что «не будет принимать слабые решения».

Зеленский также выразил готовность к диалогу. По его словам, первым шагом в деле достижения мира должно стать «возвращение всех украинских пленных». Также новый президент пообещал, что сделает все, чтобы армию Украины уважали во всем мире.

Ранее, 13 мая, Зеленский обратился к жителям Крыма и Донбасса с посланием мира. В ролике избранного президента снялись представители различных религиозных течений Украины, в том числе предстоятели УПЦ КП, УПЦ МП, УАГКЦ, крымский муфтий и главный раввин Одессы и юга Украины Авраам Вольф. Все участники ролика высказались за «здоровый диалог» и «переговоры ради решения конфликта».

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины начался в апреле 2014-го, после того как киевские власти объявили о старте АТО — так в Киеве называли попытку силового подавления протестов в регионе. Она была завершена в феврале 2018-го — ей на смену пришла ООС под командованием ВСУ.

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