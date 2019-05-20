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Зеленский принес присягу украинскому народу

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Владимир Зеленский

Владимир Зеленский принес присягу украинскому народу. Прямую трансляцию инаугурации избранного президента Украины ведет телеканал «112 Украина».

Зеленский принес присягу, положив руку на конституцию Украины и Пересопницкое Евангелие. Приводила его к присяге глава Конституционного суда Наталья Шаптала.

«Обязуюсь всеми своими делами отстаивать суверенитет и независимость Украины, заботиться о благе Отчизны и благосостоянии украинского народа, отстаивать права и свободы граждан, соблюдать Конституцию Украины и законы Украины, исполнять свои обязанности в интересах всех соотечественников, повышать авторитет Украины в мире», — сказал Зеленский.

Затем он подписал текст присяги и передал его главе Конституционного суда. Та, в свою очередь, объявила о вступлении Зеленского в должность президента Украины. После этого новый глава государства получил знак президента в форме орденской цепи, гербовую печать и булаву — официальные символы лидера Украины.

Инаугурации началась в Верховной Раде в 10:00. На церемонию приехали все бывшие президенты Украины, кроме Виктора Януковича.

30 апреля Центральная избирательная комиссия Украины объявила Зеленского победителем выборов. Во втором туре он набрал 73,22 процента голосов. Петра Порошенко поддержали 24,45 процента избирателей.

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