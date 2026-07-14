Сын Децла назвал поведение Тимати пляской на костях

Сын Децла Антоний раскритиковал публичные шаги рэпера Тимати в память о его отце

Сын Децла (настоящее имя — Кирилл Толмацкий) Антоний поделился своим мнением о поступках Тимура Юнусова, известного под псевдонимом Тимати, в память о культовом рэпере. Его слова передает «Газета.Ru».

После ухода Децла Тимати исполнил кавер на его песню «Мои слезы», а также объявил о примирении с дедушкой Антония — Александром Толмацким.

«Когда папа ушел в андеграунд, дедушка говорил, что Тимати лучше. Не думаю, что это был хороший инфоповод для них. Ну, помирились. Это произошло примерно через три месяца после ухода папы, я считаю, что это танцы на костях», — заявил молодой человек.

Ранее сын Децла заявил, что считает своего отца одним из ориентиров в творчестве.