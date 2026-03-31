17:12, 31 марта 2026Культура

Сын Децла назвал главный ориентир в творчестве

Андрей Шеньшаков

Кадр: «Осторожно: Собчак» / YouTube

Сын рэпера Кирилла Толмацкого, известного под псевдонимом Децл, Антоний заявил, что считает своего отца одним из ориентиров в творчестве. Об этом он сообщил в интервью Пятому каналу.

Толмацкий-младший отметил, что старается вдохновляться, но не брать пример с других исполнителей. «На папу равняюсь, если очень грубо говорить. Я на себя в первую очередь ориентируюсь. Главное — когда цепляет и вдохновляет, а брать что-то за постулат не собираюсь», — заявил музыкант.

Он также отметил, что карьера только начинается, так что он не чувствует в себе стопроцентной уверенности. Сейчас Антоний планирует выпустить свой первый альбом.

Ранее сын хип-хоп-исполнителя Децла Антоний Толмацкий рассказал, что в школе столкнулся с буллингом из-за конфликтов между отцом и рэпером Тимати.

    Последние новости

    Каллас выдвинула обвинения против России

    ЕС признал отсутствие хороших новостей по кредиту для Украины

    Украину обвинили в попытке втянуть Польшу в войну с Россией

    В российском городе на семилетнего мальчика едва не рухнул потолок

    Подросток сходил на рыбалку и за неделю установил два мировых рекорда

    Раскрыт неочевидный фактор повышенного риска кариеса

    Россиянин получил более миллиона рублей за упавшую на авто сосульку

    Психически нездоровый россиянин изрезал двух человек

    Стало известно о ДТП с участием российского вице-губернатора

    Черное небо нависло над российским регионом

    Все новости
