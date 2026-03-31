Сын Децла назвал главный ориентир в творчестве

Сын рэпера Децла Антоний Толмацкий назвал отца ориентиром в творчестве

Сын рэпера Кирилла Толмацкого, известного под псевдонимом Децл, Антоний заявил, что считает своего отца одним из ориентиров в творчестве. Об этом он сообщил в интервью Пятому каналу.

Толмацкий-младший отметил, что старается вдохновляться, но не брать пример с других исполнителей. «На папу равняюсь, если очень грубо говорить. Я на себя в первую очередь ориентируюсь. Главное — когда цепляет и вдохновляет, а брать что-то за постулат не собираюсь», — заявил музыкант.

Он также отметил, что карьера только начинается, так что он не чувствует в себе стопроцентной уверенности. Сейчас Антоний планирует выпустить свой первый альбом.

Ранее сын хип-хоп-исполнителя Децла Антоний Толмацкий рассказал, что в школе столкнулся с буллингом из-за конфликтов между отцом и рэпером Тимати.