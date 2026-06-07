Американцы ударили ракетой по воздушному шару

США ударили ракетой AIM-9 Sidewinder за 36,8 млн рублей по воздушному шару

США ликвидировали ракетой «неопознанный объект», который оказался воздушным шаром. Об этом сообщил военкор Евгений Лисицын в Telegram-канале.

Лисицын отметил, что инцидент произошел в феврале 2023 года. Американский истребитель F-16 засек на радаре цель и ударил по ней ракетой AIM-9 Sidewinder стоимостью 500 тысяч долларов (36,8 миллиона рублей). По словам военкора, до этого «шар восемь раз облетел Землю».

За тот же период американцы сбили еще несколько воздушных шаров. «Бывший начальник Управления по изучению аномалий Шон Киркпатрик признался: после истории с китайским аэростатом натовские военные начали психовать от любого объекта в небе. Итого: полмиллиона долларов на шарик школьников, пока на Украину льются миллиарды», — подчеркнул Лисицын.

Ранее в Минобороны сообщили об уничтожении сотен украинских БПЛА. Также средствами противовоздушной обороны были сбиты 11 управляемых авиационных бомб.