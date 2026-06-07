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18:08, 7 июня 2026Мир

Трамп дал обещание по Ирану

Трамп: США в любом случае изымут или уничтожат запасы урана в Иране
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Benoit Tessier / Reuters

США намерены изъять запасы высокообогащенного урана Ирана вне зависимости от результатов переговоров. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп, передает NBC News.

«Если мы заключим сделку, (...) мы будем действовать вместе [с Ираном]. Но это будет уже наше оборудование. Мы вывезем его [уран] и уничтожим, будь то на месте или за пределами [Ирана] (...). Но мы не допустим, чтобы в нас стреляли, понятно?» — указал глава Белого дома.

Трамп добавил, что США сохранят свое присутствие в регионе до завершения переговоров с Исламской Республикой.

5 июня президент России Владимир Путин заявил, что предложение Москвы Вашингтону по вывозу обогащенного урана из Ирана остается в силе.

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