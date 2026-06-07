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Мир
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18:08, 7 июня 2026Мир

Названа возможная причина нового обострения между Китаем и Тайванем

Эксперт Лямин: Обострение между КНР и Тайванем вызвано попыткой раздела экономических зон
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Ann Wang / Reuters

Военный эксперт Юрий Лямин назвал возможную причину нового обострения между Китаем и Тайванем. Свое мнение он высказал газете «Взгляд».

Лямин объяснил новое обострение отношений попыткой раздела экономических зон в обход Пекина. Подобная реакция китайских властей вызвана тем, что Япония и Филиппины без их участия начали обсуждение делимитации исключительной экономической зоны и континентального шельфа к востоку от Тайваня.

Собеседник издания подчеркнул: цель Китая — показать, что у страны есть свои интересы, которые она готова защищать. Ради этого руководство страны приняло решение начать специальную морскую правоохранительную операцию в водах близ Тайваня. «Поднебесная таким образом демонстрирует Японии и Филиппинам, что тем нужно вести дела напрямую с китайским руководством, а не пытаться заключать какие-то неофициальные договоренности, в том числе с Тайванем», — считает Лямин.

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