Названа возможная причина нового обострения между Китаем и Тайванем

Эксперт Лямин: Обострение между КНР и Тайванем вызвано попыткой раздела экономических зон

Военный эксперт Юрий Лямин назвал возможную причину нового обострения между Китаем и Тайванем. Свое мнение он высказал газете «Взгляд».

Лямин объяснил новое обострение отношений попыткой раздела экономических зон в обход Пекина. Подобная реакция китайских властей вызвана тем, что Япония и Филиппины без их участия начали обсуждение делимитации исключительной экономической зоны и континентального шельфа к востоку от Тайваня.

Собеседник издания подчеркнул: цель Китая — показать, что у страны есть свои интересы, которые она готова защищать. Ради этого руководство страны приняло решение начать специальную морскую правоохранительную операцию в водах близ Тайваня. «Поднебесная таким образом демонстрирует Японии и Филиппинам, что тем нужно вести дела напрямую с китайским руководством, а не пытаться заключать какие-то неофициальные договоренности, в том числе с Тайванем», — считает Лямин.

Ранее Китай начал операцию по обеспечению соблюдения морского права в водах к востоку от острова Тайвань. Поводом для ее начала стали переговоры администрации острова с Японией и Филиппинами о «разграничении морских границ» к востоку от острова. Власти КНР назвали этот шаг посягательством на суверенитет КНР.

