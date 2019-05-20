Зеленский потренировался становиться президентом

В Киеве прошла репетиция вступления в должность нового президента Украины. Об этом сообщает «Громадське».

Уточняется, что в репетиции принял участие победитель выборов Владимир Зеленский. В связи с подготовкой к церемонии был перекрыт правительственный квартал столицы, также взята под усиленную охрану территория Мариинского парка, откуда избранный глава государства начнет путь к парламенту.

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19 мая, за день до инаугурации, была раскрыта программа торжества. В частности стало известно, что с 10:00 до 11:00 Зеленский принесет присягу на верность народу Украины в ходе заседания Верховной Рады, затем ему представят командующих видами вооруженных сил страны. После этого уже в статусе президента он примет участие в церемонии поднятия флага Украины.

Ранее начальник Управления госохраны Украины Валерий Гелетей пообещал, что инаугурация пройдет с существенными отклонениями от традиций. В свою очередь, сценарист сериала «Слуга народа» Юрий Костюк заявил, что, несмотря на официальность процедуры, команда Зеленского «думает о фишечках».

Инаугурация Зеленского запланирована на понедельник, 20 мая. На церемонию пригласили, в том числе, покидающего пост главы государства Петра Порошенко.

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