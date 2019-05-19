Обнародована программа инаугурации Зеленского

Команда избранного президента Украины Владимира Зеленского обнародовала программу инаугурации. Об этом в воскресенье, 19 мая, сообщает издание «Новое время».

Согласно плану мероприятия, с 10:00 до 11:00 Зеленский примет участие в торжественном заседании Верховной Рады, где он принесет присягу на верность народу Украины. До 11:20 он будет присутствовать на церемонии представления командующих видами вооруженных сил страны. Кроме того, избранный президент примет участие в церемонии поднятия флага Украины.

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После этого Зеленский вместе с супругой встретится с главами иностранных делегаций, которые прибыли на церемонию инаугурации. С 14:30 до 17:00 будут проходить двусторонние встречи с гостями в здании администрации президента на Банковой улице в Киеве.

Ранее 19 мая начальник Управления госохраны Украины Валерий Гелетей сообщил, что инаугурация президента, запланированная на 20 мая, пройдет с существенными отклонениями от традиционного сценария. При этом уточнять, о чем идет речь, он не стал.

Приглашения на церемонию получили президенты Латвии, Литвы, Эстонии, Грузии и Венгрии. Также ожидается присутствие министра энергетики США, министра обороны Грузии, его канадского коллеги и французского министра по вопросам Европы. Кроме того, приглашение послали всем бывшим президентам Украины, кроме Виктора Януковича. Последний в январе 2019 года был заочно приговорен к 13 годам лишения свободы за государственную измену и ведение агрессивной войны.

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