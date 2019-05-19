Порошенко позвали на инаугурацию Зеленского

Покидающий пост президента Украины Петр Порошенко получил приглашение на церемонию инаугурации избранного президента страны Владимира Зеленского. Об этом сообщает «Украинская правда».

«На официальную часть инаугурации Владимира Зеленского приглашены все украинские президенты, кроме Виктора Януковича», — отмечается в сообщении.

Сообщается, что сначала Зеленский даст присягу в Верховной Раде, а затем направится в киевский Мариинский дворец для принятия официальных делегаций. После этого новый глава государства отправится в здание администрации на Банковской улице для переговоров с иностранными лидерами государства.

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Церемония пройдет в понедельник, 20 мая, начало — в 10:00 по местному времени. За эту дату проголосовали 315 народных депутатов.

Бывший президент Украины Виктор Янукович в январе 2019 года заочно был приговорен к 13 годам лишения свободы по двум из четырех обвинений — в государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны.

Ранее Петр Порошенко обратился к Владимиру Зеленскому, составив для него напутствие из нескольких пунктов, которые тот, по мнению уходящего главы государства, должен выполнить в течение срока действия своих полномочий.

Второй тур выборов президента Украины прошел 21 апреля. Владимир Зеленский набрал около 73 процентов голосов, а его соперник, действующий глава государства Петр Порошенко — чуть более 24 процентов.

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