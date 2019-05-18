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Названы приглашенные на инаугурацию Зеленского политики

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Церемонию инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского посетят лидеры пяти государств. Об этом в Twitter сообщила пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко.

По ее словам, на церемонию приглашены президенты Латвии, Литвы, Эстонии, Грузии и Венгрии. Также на ней будут присутствовать министр энергетики США, министр обороны Грузии, его канадский коллега и французский министр по вопросам Европы.

Кроме того, на инаугурацию прибудут вице-президент Турции, премьер-министр Молдавии, глава парламента Азербайджана, а также вице-премьеры Белоруссии, Румынии, Болгарии и Словакии.

Зеленко добавила, что приглашения на мероприятие получили еще более 40 высокопоставленных представителей стран.

Ранее 18 мая избранный украинский лидер обратился к жителям страны и попросил прощения за неудобства, которые могут возникнуть в день его инаугурации. Он пообещал создать Верховной Раде неудобства из-за даты назначенной инаугурации.

Церемония пройдет в понедельник, 20 мая, начало — в 10:00 по местному времени. Ранее, 16 мая, за эту дату проголосовали 315 народных депутатов.

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