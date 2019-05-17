Порошенко начал подготовку инаугурации Зеленского

Действующий президент Украины Петр Порошенко подписал указ о подготовке инаугурации избранного главы государства Владимира Зеленского. Об этом сообщает ТАСС.

Порошенко поручил главе министерства иностранных дел Павлу Климкину пригласить иностранные делегации, включающие в себя представителей дипломатического корпуса других государств, и решить вопрос, связанный с их пребыванием на Украине.

Кроме того, указом создан организационный комитет по организации мероприятий, связанных с приведением избранного президента к присяге.

Инаугурация Владимира Зеленского пройдет 20 мая, начало — в 10:00 по местному времени. Ранее, 16 мая, за эту дату проголосовали 315 народных депутатов. Всего было предложено семь постановлений, предлагающих назначить церемонию приведения к присяге в период с 19 по 28 мая.

В то же время Зеленский настаивал на том, что инаугурацию необходимо провести 19 мая. Он также обвинил спикера Верховной Рады Андрея Парубия, который обещал принять решение еще 14 мая, во лжи и назвал его мелким мошенником.

Второй тур выборов президента Украины прошел 21 апреля. Владимир Зеленский набрал около 73 процентов голосов, а его соперник, действующий глава государства Петр Порошенко — чуть более 24 процентов.

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