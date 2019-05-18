Уходящий Порошенко составил для Зеленского список дел

Президент Украины Петр Порошенко обратился к своему преемнику Владимиру Зеленскому, составив для него напутствие из нескольких пунктов, которые тот, по мнению уходящего главы государства, должен выполнить в течение срока действия своих полномочий. Об этом в субботу, 18 мая, сообщает РИА Новости.

«И чтобы я хотел сказать тем, кто уже послезавтра будет воплощать в жизнь государственную стратегию. Во-первых, берегите доверие и солидарность ЕС и Украины», — начал перечислять Порошенко.

Далее он призвал Зеленского укреплять проукраинскую международную коалицию, которая «вместе с Украиной противостоит агрессии РФ и поддерживает реформы».

Третий и четвертый пункты напутствия Порошенко Зеленскому — это усиление санкционного давления западных стран на Россию, а также продолжение воплощения в жизнь Соглашения об ассоциации с Евросоюзом.

Последнее, и, по мнению Порошенко, самое главное — это необходимость создания условий для того, чтобы к 2023 году Украина отвечала критериям членства в ЕС и могла подать заявку на вступление в союз, а также подписать План действий по членству в НАТО.

Ранее в субботу сообщалось, что накануне Петр Порошенко уволил 14 своих советников. Должностей лишились внештатные советники Юрий Ткаченко, Александр Корнийчук, бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен, Сергей Квит, Виктор Король, Александр Пасхавер, Игорь Грынив, Александр Домбровский, Сергей Куницын, Мария Гайдар, Лешек Бальцерович, Юрий Бирюков, Сергей Березенко и Ростислав Павленко.

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