Кучма уравнял Николая II и Бандеру

Москва переписывает историю Российской империи, СССР и РФ, не давая Киеву возможности самостоятельно разобраться в собственной, что служит источником всех проблем Украины. Об этом говорится в заявлении второго президента страны Леонида Кучмы, которое передает в Facebook его пресс-секретарь Дарья Олифер.

По мнению бывшего главы государства, украинцы должны знать историю своей страны. «Ведь все проблемы из-за того, что история Украины писалась в Москве, и герои Украины были нарисованы в Москве», — сказал политик.

Кучма, отметив, что «оценка исторических фигур меняется», привел примеры Степана Бандеры и Николая II. Бывший глава государства полагает, что вопросами, касающимися первой исторической фигуры, должны заниматься профессиональные историки, и не исключил, что «в разных регионах Украины могут быть свои герои».

«Я хочу спросить россиян: когда я учился в школе, мне говорили, что Николай II — кровавый царь, расстрелял 9 января людей, устроил кровавое воскресенье. Почему же тогда вы его сделали святым? В гражданскую войну красные стреляли в белых, белые — в красных», — отметил бывший глава государства.

В апреле победивший на последних президентских выборах Украины Владимир Зеленский назвал Бандеру «героем для какого-то процента украинцев» и «одним из тех людей, которые защищали свободу Украины».

Материалы по теме «Фашистская оккупация краше москальской» На Западной Украине любят Бандеру и хвалят Третий рейх. Там снова проголосуют за Порошенко

Бандера во время Второй мировой войны возглавлял Организацию украинских националистов, действовавшую на Западной Украине. Данное объединение запрещено в России. 20 января 2010 года третий президент Украины Виктор Ющенко посмертно удостоил Бандеру высшей степени отличия страны — звания Героя Украины.

В кровавое воскресенье (9 января 1905 года) солдаты Российской императорской гвардии обстреляли несколько тысяч мирных безоружных рабочих, шедших к Зимнему дворцу в Санкт-Петербурге для передачи петиции царю Николаю II. По разным оценкам, военные расстреляли до 250 участников шествия, ранения получили до 800 человек, арестовано около 7 тысяч участников шествия. В ночь с 16 на 17 июля 1918 года император и члены его семьи были расстреляны большевиками в Екатеринбурге. 20 августа 2000 года вместе с женой и детьми Николай II Русской православной церковью Московского патриархата прославлен в лике святых как страстотерпец.

В 1986-1992 годах Кучма, будучи выпускником Днепропетровского государственного университета по специальности «инженер-механик», руководил «Южмашем», а ранее, с 1982 года, занимал должность заместителя генконструктора «Южного». В 1994-2005 годах Кучма был президентом Украины.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!