Кучма назвал «визитную карточку» Украины

Космическая деятельность Украины уже давно стала ее визитной карточкой в мире, заявил второй президент страны Леонид Кучма, передает ТАСС

«Я очень надеюсь, что власть моего государства понимает важность этого уникального статуса и она будет прилагать достаточно усилий ради его сохранения», — сказал бывший глава государства.

Таким образом второй президент Украины прокомментировал решение Международной академии астронавтики (МАА), которая присвоила ему звание Почетного академика.

«Я считаю эту награду признанием не моих личных заслуг перед мировой космонавтикой, а того вклада, который делала и делает в освоение космоса человечеством моя страна. Десятки тысяч украинских ученых, конструкторов, инженеров делают космос ближе к человеку на протяжении многих десятилетий», — сказал Кучма.

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В марте глава американской компании SpaceX Илон Маск согласился с тем, что используемые современной Россией ракеты-носители и ракетные двигатели созданы СССР при определяющем вкладе входившей в него Украинской ССР.

В мае 2015 года инженер и бизнесмен назвал ракеты-носители среднего класса семейства «Зенит», разработанные конструкторским бюро «Южное» и выпускавшиеся заводом «Южмаш» (Днепр), лучшими в мире (после ракеты Falcon 9 от SpaceX).

В 1994-2005 годах, когда Кучма занимал пост президента, Украина запустила первые собственные спутники, отправила в космос своего космонавта и вошла в первую пятерку стран по числу космических стартов. При поддержке бывшего главы государства в 1995 году был запущен международный проект «Морской старт», использовавший модифицированные «Зениты».

В 1986-1992 годах Кучма, будучи выпускником Днепропетровского государственного университета по специальности «инженер-механик», руководил «Южмашем», а ранее, с 1982 года, занимал должность заместителя генконструктора «Южного».

В настоящее время основное участие Украины в международных программах сводится к производству «Южмашем» маршевого двигателя РД-843 четвертой (верхней) ступени итальянской легкой ракеты Vega и основной конструкции первой ступени американской средней ракеты Antares.

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